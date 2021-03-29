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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:56 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلنت شركة (جونسون آند جونسون) الأمريكية اليوم الاثنين عن توصلها لاتفاق مع الصندوق الإفريقي للقاحات (AVAT) لتوزيع 220 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا المستجد" على 55 من دول الاتحاد الإفريقي.

وقالت الشركة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "الاتفاقية شملت إمكانية طلب الصندوق الإفريقي للقاحات 180 مليون جرعة إضافية، بإجمالي يصل إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022".

وأضافت أن "تسليم هذه اللقاحات لدول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة سيبدأ في الربع الثالث من عام 2021".

ويمتاز لقاح (جونسون آند جونسون) الأمريكي بأنه يعطى على جرعة واحدة بعكس أغلب اللقاحات المعتمدة حاليا في عدة دول والتي تحتاج إلى جرعتين بينهما فاصل زمني لا يقل عن 3 أسابيع.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تتعاون فيه (جونسون آند جونسون) مع شركتي (فايزر) و(موديرنا) الأمريكيتين لزيادة الإنتاج استجابة للطلب العالمي المتزايد للقاحات ضمن الجهود الدولية لمكافحة تفشي الوباء.

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