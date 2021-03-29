رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرصه الكامل على تذليل العقبات التى تواجه تعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة الشاسعة والتابعة لكلية الزراعة، وسعيه إلى زيادة الرقعة الزراعية المستصلحة من مزارع الإرشادية بالوادى الأسيوطى ومزارع الغريب والتى تقدم محاصيل زراعية على أعلى جودة من الإنتاجية وتعمل وفق نظم الرى الحديثة ووفق أحدث النظم العلمية فى اختيار البذور المزروعة.جاء ذلك خلال زيارته لمزارع الجامعة التابعة لكلية الزراعة بمنطقتى الوادى الأسيوطى والغريب، بحضور الدكتور عادل ونان، عميد كلية الزراعة، والدكتور باهى راغب، المشرف على مزرعة الغريب، والدكتور أسامة سامى عفيفى، المشرف على المزرعة السمكية، والمهندس يسرى عزمى، المهندس المسئول عن مزرعة الإرشادية.وقل الجمال، إن زيارته إلى مزارع الكلية تأتى فى إطار حرصه على مواصلة الدعم والتطوير اللازم للنهوض بالدور الانتاجى والبحثى لمزارع الجامعة، والتى تُعد أحد المجالات المميزة والمضيئة بالجامعة وذلك بما تملكه من مساحات أراضى شاسعة تقدم محاصيل مختلفة من الخضر والفاكهة والقمح والبرسيم.وكشف الدكتور عادل ونان، أن زيارة رئيس الجامعة تضمنت زيارته لمزرعة الإرشادية بالوادي الأسيوطي والتى تبلغ مساحتها 160 فدان تفقد لأكثر من 32 فدان من محصول القمح بمختلف أنواعه وهو ما يتم زرعه بالتبادل مع محصول الذرة فى دورة إنتاجية كل 6 شهور والتى تتضمن نحو 20 فدان تتنوع مابين البرسيم والرمان والزيتون والنخيل، وهو ما أعقبها نوجه الدكتور طارق الجمال إلى مزرعة الغريب والتى تبلغ مساحتها أيضًا 160 فدان ومزروعة كذلك بأنواع مختلفة من الخضر والفاكهة والنخيل والتى تتنوع زراعتها ما بين الرش بالغمر والرش بالتنقيط، مختتمًا زيارته بتفقد المزرعة السمكية والتى تستخدم لأغراض بحثية إلى جانب إنتاجها للسمك البلطي واحتوائها على عدد من الطيور الداجنة من البط والديك الرومي.وكشف عميد كلية الزراعة إلى أن زيارة الدكتور طارق الجمال للمزارع أثمرت عن إصداره توجيهات عاجلة إلى الإدارات المختصة ببناء أسوار تحيط وتؤمن المزارع، إلى جانب وضع آلية لتوفير أيدي عاملة بصورة كافية لحجم العمل بالمزرعة وكذلك إحلال وتجديد مواتير المياه لتلبية احتياجات مزارع الغريب.