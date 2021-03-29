انطلاق احتفالية «يوم الشهيد» في أسوان (صور)

انطلقت فعاليات الاحتفال بتكريم شهداء الواجب، صباح اليوم الإثنين، بالنصب التذكاري بحديقة درة النيل وسط مدينة أسوان.ووضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة درة النيل، احتفالًا بذكرى "يوم الشهيد"، يرافقه اللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية.وحرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء باسم عزت علام، الفاتحة لشهداء الوطن والواجب، وتقديم التحية لهم.جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية لمحافظة أسوان وقيادات الأمن، ووسط أجواء مليئة بالوطنية.وتستكمل فعاليات الاحتفال بذكرى يوم الشهيد باحتفالية لتكريم أسر الشهداء بقاعة القوات المسلحة على كورنيش النيل.