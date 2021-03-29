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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إسعافات أولية للتعامل مع حروق الأطفال

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:45 م
للتعامل مع حروق الأطفال
للتعامل مع حروق الأطفال
هويدا سعيد
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تصاب الأمهات بالفزع عندما حدوث حرق في جلد طفلها وتتسأل ماذا تفعل، لكن هذا يرجع إلى شدته.

وبحسب موقع «healthychildren» نقدم ماهي مستويات الحروق وكيف التعمل معها بالإسعافات الأولية.

هناك 3 مستويات من الحروق، ويجب معرفة كيفية التعامل مع كل منهم بسرعة وكفاءة أمر بالغ الأهمية.

الحرق من الدرجة الأولى
يتحول الجلد إلى اللون الأحمر، لكنه لا يتقرح وهو مؤلم إلى حد ما مثل حروق الشمس.

الدرجة الثانية
تحترق الطبقة الخارجية من الجلد، ويتلف جزء من الأدمة، ويكون الحرق مؤلمًا جدًا ومن المحتمل أن يتطور إلى ظهور بثور.

الدرجة الثالثة
يكون الجلد متفحما أو أبيض وتتضرر البشرة والأدمة (الطبقتان العلويتان من الجلد) بشكل لا رجعة فيه.

كيف التعامل مع الطفل المصاب؟
يمكن علاج معظم الحروق الصغيرة المتقرحة والعناية بها في المنزل من خلال الخطوات التالية:

- برد الحرق
صب الماء الجاري البارد على الحرق لمدة خمس دقائق، هذا يساعد في وقف عملية الحرق ويقلل من الألم والتورم.


- عدم وضع الثلج على الحرق
لا تتضع ثلج أو تفرك الحرق، لأن هذا يمكن أن يفاقم الإصابة ولا تقشر البثور لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى في موقع الحرق.

- قم بتغطية الحرق
قم بتغطية المنطقة المحروقة بضمادة نظيفة لا تلتصق بالمكان المحروق يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بالعدوى وتقليل الألم.

- احمِ الحرق
حافظ على نظافة مكان الحرق بغسله برفق بالماء والصابون لا تضع أي مراهم على موقع الحرق إلا إذا طلب طبيب الأطفال ذلك.

- أستشارة الطبيب
لا تقم أبدًا بتطبيق الزبدة أو الشحوم أو أي علاجات منزلية أخرى على الحروق قبل مناقشة الأمر مع طبيب الأطفال، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة أيضًا.

- اعطائ مسكنات الالم
اعطي طفلك مسكنات الالم الخاصة وطمأنته على التزام الهدوء.

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