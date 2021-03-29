إسعافات أولية للتعامل مع حروق الأطفال

الحرق من الدرجة الأولى

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة

كيف التعامل مع الطفل المصاب؟

- برد الحرق

- عدم وضع الثلج على الحرق

- قم بتغطية الحرق

- احمِ الحرق

- أستشارة الطبيب

- اعطائ مسكنات الالم

تصاب الأمهات بالفزع عندما حدوث حرق في جلد طفلها وتتسأل ماذا تفعل، لكن هذا يرجع إلى شدته.وبحسب موقع «healthychildren» نقدم ماهي مستويات الحروق وكيف التعمل معها بالإسعافات الأولية.هناك 3 مستويات من الحروق، ويجب معرفة كيفية التعامل مع كل منهم بسرعة وكفاءة أمر بالغ الأهمية.يتحول الجلد إلى اللون الأحمر، لكنه لا يتقرح وهو مؤلم إلى حد ما مثل حروق الشمس.تحترق الطبقة الخارجية من الجلد، ويتلف جزء من الأدمة، ويكون الحرق مؤلمًا جدًا ومن المحتمل أن يتطور إلى ظهور بثور.يكون الجلد متفحما أو أبيض وتتضرر البشرة والأدمة (الطبقتان العلويتان من الجلد) بشكل لا رجعة فيه.يمكن علاج معظم الحروق الصغيرة المتقرحة والعناية بها في المنزل من خلال الخطوات التالية:صب الماء الجاري البارد على الحرق لمدة خمس دقائق، هذا يساعد في وقف عملية الحرق ويقلل من الألم والتورم.لا تتضع ثلج أو تفرك الحرق، لأن هذا يمكن أن يفاقم الإصابة ولا تقشر البثور لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى في موقع الحرق.قم بتغطية المنطقة المحروقة بضمادة نظيفة لا تلتصق بالمكان المحروق يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بالعدوى وتقليل الألم.حافظ على نظافة مكان الحرق بغسله برفق بالماء والصابون لا تضع أي مراهم على موقع الحرق إلا إذا طلب طبيب الأطفال ذلك.لا تقم أبدًا بتطبيق الزبدة أو الشحوم أو أي علاجات منزلية أخرى على الحروق قبل مناقشة الأمر مع طبيب الأطفال، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة أيضًا.اعطي طفلك مسكنات الالم الخاصة وطمأنته على التزام الهدوء.