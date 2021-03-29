محافظ بورسعيد يستقبل دكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، دكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار زيارتها للمحافظة لتفقد والمرور على عدد من المشروعات السياحية الجديدة والمطورة بمحافظة بورسعيد، ومنها بالما وبورتوسعيد وجراند أوتيل وغيرها.ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير السياحة على جهوده فى دعم الارتقاء بالقطاع السياحى بيورسعيد تماشيا مع كافة المجالات الأخرى، وبالتوازى مع خطة وضع بورسعيد على خريطة السياحة وتحقيق أفضل مستوى حضارى وسياحى يعيد بورسعيد لمكانتها الرائدة.وأكدت نائب وزير السياحة أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة خلال الفترة السابقة وأصبحت تتمتع بعدد من الأماكن السياحية الهامة التى يقصدها المواطنين من جميع المحافظات.