«فعلتها مصر».. مواقع التواصل الاجتماعي تبتهج بنجاح تعويم السفينة الجانحة

تصدرت السفينة الجانحة تريند تويتر بعد نجاح تعويمها صباح اليوم، واحتفل المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر الذي زادهم فخر واعتزاز.وشارك أحمد فوزي فيديو على تويتر يبرز احتفال العاملين على تحريك السفينة بعد نجاحهم.كما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية في التريند قائلين:"نحن نثق انكم قادرين على فعل ذلك اخواتنا المصريين"، وعلق آخر:"مصر استطاعت ان تثبت للعالم قوتها أمام العقبات".وقالت "ذا سعودية بوست" في تغريدة لها:"‏بعد استخفاف بعض المؤسسات الاعلامية القطرية والتركية بالجهود التي بذلها المصريون لإنقاذ أهم ممر مائي في العالم، شاهد كيف نجح أبناء مصر في تطويع الصعائب".أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN"، بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة، بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنًا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.