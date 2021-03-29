واشنطن تعرب عن قلقها من تدخل الصين في كتابة تقارير نشأة كورونا

أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من وجود التدخل الصيني في كتابة تقارير عن نشأة فيروس كورونا المستجد، من قبل منظمة الصحة العالمية.وأوضحت شبكة سي إن إن الامريكية، أن التدخل الصيني في كتابة التقارير، من الممكن أن يتستر على معلومات مهمة قد تحمل بكين مسؤولية انتشاره.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لديها مخاوف حقيقية بشأن منهجية وعملية التقرير، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية قد تكون تدخلت في كتابته.من جهته، قال أنتوني فاوتشي، كبير المتخصصين في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في تصريح لشبكة "سي بي إس" إنه لا يعرف ما إذا كان التقرير سيكون تبرئة للصين، مشيرا إلى أنه لن يحكم مسبقًا بناء على الاستنتاجات.كما أضاف أنه يريد الاطلاع على التقرير أولا، إذ لا يمكن التخمين تمامًا لمعرفة ما سمح لفريق المنظمة بفعله. وتابع قائلًا إنه "كان هناك الكثير من القيود على قدرة الأشخاص الذين ذهبوا إلى هناك لإلقاء نظرة حقًا، فعندئذ سيكون لدي بعض القلق بشأن ذلك".