«الصحة» تعلن تخصصات الطبية بمبادرة «قوائم الانتظار» (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان فى أنفوجراف، عن التخصصات الطبية التى تشملها مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.وأوضحت أن المبادرة تضم 11 تخصص طبى تشمل "قساطر القلب – جراحة القلب – جراحة المخ والأعصاب – جراحة العظام – جراحة الرمد – جراحة الأورام – الأوعية الدموية – زراعة الكبد – زراعة القوقعة – زراعة الكلى – القساطر المخية".وأشارت إلى أن العمليات الجراحية يتم إجراؤها ضمن المبادرة مجانًا، لافتة إلى أنه يتم تقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.وأوضحت أنه يتم تخصيص ممرات آمنة للمرضى فى المستشفيات لمنع اختلاطهم بمصابى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.