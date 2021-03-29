مركز دائم للإبداع الثقافى والأدبي بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على إقامة المركز الدائم للإبداع الثقافى والأدبى بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة، اعتبارًا من الشهر الجارى.وأكد رئيس الجامعة، أن المركز الدائم للإبداع الثقافى والأدبى يهدف إلى تثقيف الطلاب وتنمية قدراتهم فى شتى مجالات المعرفة، ودمج ذوى الهمم الموهوبين على مستوى الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والأدبية المتخصصة، واستضافة كبار الكتاب والمفكرين.وأشار الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، انه تم مخاطبة الإدارة العامة لثقافة الغربية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لإمداد إدارة النشاط الثقافى بالجامعة، ببعض الإصدارات الحديثة للكتب والمجلات الثقافية والأدبية الهامة التى من شأنها تعزيز المستوى الثقافى والأدبي للطلاب.وأضاف أن أنشطة المركز سوف تقام على مسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بشكل دائم لمدة 3 أيام فى الأسبوع بواقع 12 جلسة شهريًا، طبقًا للائحة المالية للاتحادات الطلابية.