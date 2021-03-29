عمان والصين توقعان على برنامج تنفيذي للتعاون في 3 مجالات

وقعت سلطنة عمان والصين على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي والصحي والثقافي بينهما للأعوام 2020 – 2024.ووقع البرنامج من الجانب العُماني -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ومن الجانب الصيني سفيرة الصين المعتمدة لدى السلطنة لي لينج بينج.