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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية: تعويم «إيفر جين» جنب العالم 10 مليارات دولار خسارة يومية

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أشاد موقع «فويس أوف أمريكا» اليوم الإثنين، بعملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، حيث نجحت فرق الإنقاذ المصرية والدولية على تحرير السفينة "إيفر جرين" التي علقت في قناة السويس.

وتأتي التطورات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين بعد نحو أسبوع من توقف حركة المرور على طريق الشحن الرئيسي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وتضمنت جهود الإنقاذ الكثير من أعمال الحفر لإزالة جزء من ضفة القناة ومجموعة من القاطرات القوية التي تسحب السفينة.

وكانت أكثر من 360 سفينة تنتظر دخول القناة حتى وقت متأخر من يوم الأحد.

وتابع الموقع الأمريكي لقد كانت مصر حريصة على استئناف حركة المرور على طول قناة السويس، والتي تحقق عائدات تتراوح بين 5 مليارات دولار و6 مليارات دولار كل عام، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية أليانز، فإن كل يوم من سد القناة يمكن أن يكلف التجارة العالمية ما بين 6 مليارات دولار و10 مليارات دولار.

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