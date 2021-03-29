«رجال الأعمال»: زيادة معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة

توقع المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة زيادة في معدلات النمو؛ نظرًا لاهتمام الدولة بالقطاع العمراني خلال الفترة الحالية.وأضاف "الزيات" في تصريحات خاصة لــ"الدستور"، أن قرار الحكومة بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% عظيمة، وستشجع القطاع، فإطلاقها دليل على قوة الاقتصاد المصري ونجاح برامج خطط الإصلاح التي أخذتها الدولة خلال السنوات الماضية.ولفت إلى أن المدن الجديدة التي تقوم الدولة بتدشينها ساعدت العديد من المصانع لتشغيل عجلة الإنتاج خلال جائحة كورونا، التي أثرت على اقتصاديات العالم، مؤكدًا انها سوف تؤدي إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.