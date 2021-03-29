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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: انتقال كورونا من الخفافيش للبشر عبر وسيط «مرجح»

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:40 ص
انتقال كورونا من
انتقال كورونا من الخفافيش
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ذكرت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين حول "أصول فيروس كورونا"، أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو "السيناريو الأكثر رجوحا"، وأن مسألة تفشيه من مختبر "غير مرجحة للغاية".\

ووضع الباحثون، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، أربعة سيناريوهات انتهت إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث أمر "مرجح للغاية"، وقالوا إن "الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل"،وكان مسؤول في منظمة الصحة العالمية قد أعلن أواخر الأسبوع الماضي أنه يتوقع أن تكون الدراسة جاهزة "في الأيام القليلة المقبلة".

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