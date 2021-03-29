خالد النبوي «وجه مصر» في نقل المومياوات الملكية

انتهى النجم العالمي خالد النبوي خلال الأيام الماضية من تصوير فيلمه الترويجي السياحي الجديد "تعالوا مصر" للترويج للسياحة المصرية بمختلف عصورها في العالم كله لإطلاقه 3 أبريل المقبل بالتزامن مع الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية في موكب مهيب.واختير "النبوي" من قبل وزارة السياحة والآثار لملامحه المختلفة والتي تشير إلى المامح المصرية بقوة، بالإضافة إلى شهرته العالمية بعد الكثير من الأعمال التي قدمها بالخارج، وينتقل النبوي في فيلمه الجديد بين الكثير من المعالم السياحية بداية من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث ويوصف حضارة مصر وعظمتها وينادي العالم كله بالاستمتاع بها.واستعانت الشركة المنتجة للعمل الجديد بالمؤلف الموسيقي هشام خرما الذي انتهى من وضع الموسيقى التصويرية للعمل الجديد بطريقة يراهن عليها وقت عرض الفيلم، كما عكف المخرج تامر العشري على تجهيز الفيلم لفترة طويلة.ومن المقرر ترجمة الفيلم لعدة لغات لنشرها في الكثير من المنصات حول العالم جزء من الحملة الترويجية للسياحة المصرية التي تتبناها الوزارة.