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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:38 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من استمرار عمليات الشراء الاستباقية على خلفية تراجع أسعار الأسهم بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10872 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13180 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4183 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2876 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، غاز مصر، العربية للمحابس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 21998 سهم، 1.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 467.2 ألف سهم، 1392 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 157 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 250 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 700 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.


كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 407 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأحد في السوق المفتوح، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 3.3 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى عدد 3.97 مليون سهم، فيما اشترت شركة ابن سينا فارما 50 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد.

في سياق آخر أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، موافقة الجمعية العامة العادية على تقرير ممجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، كما صادقت على تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 300 مليون جنيه، ومرحل للعام القادم 445.1 مليون جنيه، وتوزيع الكوبون النقدي رقم 8 والبالغة 0.145 جنيه للسهم، على أن يتم التوزيع القسط الأول والبالغ 0.72 جنيه للسهم بحد أقصى 15 مايو، والقسط الثاني بنفس القيمة بحد أقصى 15 يوليو المقبل.

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