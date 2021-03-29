الإندبندنت عن نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس: «إنجاز كبير»

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الاثنين، إن عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس إنجاز كبير، متابعة أن تعويم السفينة يعزز الآمال بعودة حركة الشحن في هذه القناة العالمية قريبا.وأظهرت مقاطع فيديو مؤخرة السفينة إيفر جيفن وهي تتأرجح إلى منتصف الممر المائي "قناة السويس" في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وأظهرت الصور بعد ذلك السفينة وهي تبدو مستقيمة في القناة، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر ملاحية محلية قولها إنها الآن في "مسارها الطبيعي".وتابعت الاندبندنت: أن إعادة تعويم السفينة يعطي احتمالية بأن تعود الحياة لطبيعتها في ذلك الممر المائي، مما يؤدي إلى تحرير حركة الشحن المحظورة التي تقدر قيمتها بحوالي 9.6 مليار دولار في اليوم.