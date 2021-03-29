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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تعويم لسفينة الجانحة.. «شينخوا»: قناة السويس شريان التجارة العالمية

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:33 ص
لسفينة الجانحة
لسفينة الجانحة
أمينة ذكى
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أشادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم الإثنين، بنجاح الجهود المصرية والدولية في تعويم السفينةالجانحة في قناة السويس.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت اليوم الإثنين، أن سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" أعيد تعويمها بنجاح بعد أن تقطعت بها السبل في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، إن اتجاه السفينة التي كانت عالقة في الجانب الضحل من المجرى المائي تغير بنسبة 80%، مشيرا إلى أن الجهود ستستمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت شينخوا: "تربط قناة السويس البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، وهي شريان حياة رئيسي للتجارة البحرية العالمية لأنها تسمح للسفن بالسفر بين أوروبا وجنوب آسيا دون الإبحار حول إفريقيا، وبالتالي تقلل مسافة الرحلة البحرية بين أوروبا والهند بحوالي 7000 كيلومتر، كما يمر حوالي 12% من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس".

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