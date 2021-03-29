رئيس «العربية للعلوم»: ريادة الأعمال أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مفهوم ريادة الأعمال سيكون أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد القومي.وأكد عبد الغفار، اليوم الإثنين، عقب افتتاح فعاليات ملتقى الشركات الناشئة الأول (The Startup Festival)، الذي ينظمه مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مصر لديها كنز حقيقي وهو الشباب الذي يحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح "عبد الغفار" أن الملتقى يشهد تجمعا لشباب الجامعات المصرية،ولا يقتصر على الأكاديمية فقط وأن قواعد المشاركة واضحة حيث يقوم صاحب الفكرة بتقديمها لمركز ريادة الأعمال الذي يقوم بدوره بتطوير الفكرة وتدريب صاحبها على كيفية دراسة الجدوى ومواجهة التحديات حتى تنضج تلك الفكرة.