مع قرب رمضان.. فوائد عصير العرق سوس

العرق السوس علاج طبيعي



حماية المعدة



توقف السرطان



عدوى محاربة



تأثيرات مضادة للإجهاد ومضادة للالتهابات



مع قرب رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات رمضان، والتي تبدأ من الأن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها المشروبات والتي تعتبر الشئ الأساسي على مائدة الأفطار في شهر رمضان، ومن أشهر تلك المشروبات هو العرق سوس.بحسب موقع "besthealthmag " ونرصد فوائد العرق سوس خلال شهر رمضان.لاحظ أنه بكميات كبيرة وفي الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الكلى أو الرئة، يمكن أن يسبب عرق السوس الذي يحتوي على الجليسيرهيزين ردود فعل سلبية يمكن أن يؤدي اختيار عرق السوس منزوع، مع إزالة الجلسرهيزين إلى تقليل مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة.لفترة من الوقت، كان يعتبر عرق السوس علاجًا طبيعيًا وفعالًا لقرحة المعدة، بعد أن استخدمه الطبيب الهولندي FE Reversal لعلاج مرضاه اكتشف الباحثون في الخمسينيات من القرن الماضي، مفتونين، أن مركبات عرق السوس تعمل عن طريق تحفيز إفراز المخاط الذي يحمي المعدة وحماية بطانة المعدة من أضرار البيبسين، وهو إنزيم هضمي قوي.تقول دراسة معملية أجريت في معهد رولاند الهندي للعلوم الصيدلية في عام 2011، إنه أوقف مركبات Licochalcone-A وglabridin وlicocoumarone نمو أو موت خلايا سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الدم، كما يعمل الجلسرهيزين وحمض الجلسرهيزيك على كبح تكوين الأورام في سرطانات الجلد والقولون والكبد والرحم والثدي.كشفت دراسة أجرتها جامعة تكساس عام 2010 أن الجلسرهيزين يساعد الجلد التالف على تكوين بروتينات مقاومة للبكتيريا تسمى الببتيدات المضادة للميكروبات قد يؤدي إلى علاجات لمواجهة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، مثل الحروق الشديدة.يساعد عن طريق تثبيط وتنشيط إنزيم المخ الذي يساعد على إنتاج هرمونات التوتر، والتي تساهم في تغيرات الدماغ المرتبطة بالعمر.