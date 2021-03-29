رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السلوم تحبط تهريب قطع غيار سيارات بمليون و339 ألف جنيه

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:28 ص
تهريب قطع غيار سيارات
تهريب قطع غيار سيارات
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب لكمية من قطع غيار السيارات الجديدة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمارك السلوم اشتبه محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي وأنور حسين مأمور الحركة مشمول البيان الجمركي رقم ٢٣٤٨ لسنة ٢٠٢١ تصدير نهائي السلوم بإسم شركة ا. للتصدير والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن كرتون كراسي وجراكن بلاستيك وملابس مصدرة إلى ليبيا.

وبالعرض علي اسامة حسن مدير إدارة الصادر قرر تشكيل لجنة جمركية من أنور ومحمد منصور وعبد السلام سعد مأمورى حركة وأحمد مختار رئيس قسم حركة ومحمد خضير مدير التعريفة بحضور محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 11272 قطعة من قطع غيار السيارات الجديدة الأجنبية الصنع منها مارش - ترس مارش - أويل سيل- موبينة - موتور سيارة نقل - مولدات وغيرها.

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و339 ألف و670 جنيها وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 253 ألفًا و90 جنيها.

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 57 لسنه 2021 وقام بتحرير المحضر أحمد نور الله عضو الشئون القانونية، وتم التصالح وسداد التعويضات الجمركية المستحقة.

موضوعات متعلقة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

70% من مرضى كورونا باليونان الشباب

الإمارات: لجنة بطولة العالم للمبارزة بالقاهرة حريصة على وقاية اللاعبين

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء