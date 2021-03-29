جمارك السلوم تحبط تهريب قطع غيار سيارات بمليون و339 ألف جنيه

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب لكمية من قطع غيار السيارات الجديدة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمارك السلوم اشتبه محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي وأنور حسين مأمور الحركة مشمول البيان الجمركي رقم ٢٣٤٨ لسنة ٢٠٢١ تصدير نهائي السلوم بإسم شركة ا. للتصدير والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن كرتون كراسي وجراكن بلاستيك وملابس مصدرة إلى ليبيا.وبالعرض علي اسامة حسن مدير إدارة الصادر قرر تشكيل لجنة جمركية من أنور ومحمد منصور وعبد السلام سعد مأمورى حركة وأحمد مختار رئيس قسم حركة ومحمد خضير مدير التعريفة بحضور محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 11272 قطعة من قطع غيار السيارات الجديدة الأجنبية الصنع منها مارش - ترس مارش - أويل سيل- موبينة - موتور سيارة نقل - مولدات وغيرها.وبلغت قيمة المضبوطات مليون و339 ألف و670 جنيها وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 253 ألفًا و90 جنيها.قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 57 لسنه 2021 وقام بتحرير المحضر أحمد نور الله عضو الشئون القانونية، وتم التصالح وسداد التعويضات الجمركية المستحقة.