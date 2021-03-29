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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وفد من كنيسة سلطانة السلام يزور مطرانية الكاثوليك في أكتوبر

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:28 ص
وفد من كنيسة سلطانة
وفد من كنيسة سلطانة السلام
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، في مقرّ المطرانية في مدينة ٦ أكتوبر، وفدًا من كنيسة السّيّدة العذراء "سُلطانة السّلام" بمركز أوسيم، بمحافظة الجيزة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تقدّم الوفد راعي الكنيسة الأب مرقس صالح، حيث ناقش نيافته مع وفدالكنيسة أمور الرّعيّة، ونشاط الكنيسة في الفترة القادمة، وفي نهاية اللّقاء شكر نيافته شعب الكنيسة على محبّتهم وغيرتهم وسخائهم في الكنيسة، كما أثنى على مجهود الأب الرّاعي.

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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