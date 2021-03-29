بريطانيا تتطلع للعمل مع الإمارات للتعافي من كورونا

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة جيمس كليفرلي، تطلع المملكة المتحدة للعمل مع الإمارات لإعادة البناء والتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بنجاح برنامج الإمارات للتطعيم ضد كورونا، ومؤكدا التزام المملكة المتحدة المستمر بالأمن الإقليمي.وناقش كليفرلي -في تصريح على هامش زيارته لـ"أبو ظبي" أوردته وكالة أنباء الإمارات - اليوم الإثنين، زيادة الفرص المستقبلية للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والإمارات، معربا عن تمنياته بالعودة الآمنة والمستدامة للسفر الدولي سريعا مع ضمان اتباع الطرق العلمية في إعادة فتح ممرات السفر.وأعرب الوزير البريطاني، عن رغبة المملكة المتحدة للعمل مع الإمارات لدعم حق كل فتاة في الحصول على 12 عامًا من التعليم عالي الجودة، بما في ذلك من خلال الشراكة العالمية للتعليم المرتقبة والتي ستستضيفها المملكة المتحدة هذا العام.كما أشار إلى تطلعه إلى معرض "إكسبو 2020 دبي"، لافتا إلى خطط المملكة المتحدة لاستضافة "المجلس العالمي" في جناح المملكة، مشيدا بالتركيز القوي لدولة الإمارات على الاستدامة والعمل المناخي خلال "إكسبو 2020 ".واعتبر هذا الحدث الاستثنائي فرصة لاستخدامه كمنصة لإظهار الطموح المناخي قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة والذي ستستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر 2021.وتعد الإمارات خامس أكبر سوق للمملكة المتحدة خارج أوروبا بتجارة سنوية تبلغ قيمتها 18.2 مليار جنيه إسترليني.واختتم كليفرلي زيارة للإمارات استغرقت 3 أيام التقى خلالها عددا من كبار المسئولين وبحث مواصلة تطوير شراكة إماراتية - بريطانية من أجل المستقبل والتي أعلن عنها العام الماضي.