«سي إن إن»: الجهود المصرية لتعويم السفينة الجانحة لم تتوقف منذ بداية الأزمة

أشادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين بالجهود الدولية والمصرية في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، حيث قالت لقد تم إعادة تعويم سفينة الحاويات "إيفر جيفن" بنجاح في أعقاب جهود دولية على مدار الساعة لإزاحة السفينة الضخمة وإعادة فتح ممر الشحن العالمي.وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة هاتفية مع التلفزيون المصري: "بدأت سفينة الحاويات تطفو بنجاح بعد الاستجابة لمناورات السحب" وبمجرد سحب السفينة سنستأنف الملاحة مباشرة، وسننقلها إلى البحيرات المرة.تُظهر لقطات فيديو من عملية الإنقاذ مؤخرة السفينة، مؤخرة السفينة، وقد تم إخراجها من الضفة ومواجهة القناة بعد حركة كبيرة.وقالت الهيئة في بيان إن عملية تحرير بقية السفينة ستستأنف عندما يرتفع منسوب المياه في وقت متأخر من الصباح.قال مهاب مميش، الرئيس السابق لقناة السويس ومستشار الرئاسة المصرية للموانئ، لشبكة CNN العربية أنه من المتوقع أن تكون القناة جاهزة للمرور بحلول اليوم.انحرفت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ وزنها 224 ألف طن تقريبًا، وعملت أطقم من مصر ومن جميع أنحاء العالم دون توقف لمحاولة إعادة تعويم السفينة، مع عملية تشمل 10 قاطرات وكراكات رملية وشركات إنقاذ.