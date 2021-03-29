أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19.وبحسب بيانات الوزارة، التي نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية، ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 731 ألفا و894 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 13 ألفا و186 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في أنحاء البلاد إلى 603 ألاف و213 شخصا بعد تعافي 78 مريضا آخر، فيما لا تزال هناك 115 ألفا و495 حالة نشطة، بحسب الوزارة.