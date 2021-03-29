«يلا سافر».. عمل فني عن الابن الضال لمينا القمص وهاني ميلاد

أعاد المُرنم القبطي مينا القمص كيرياكوس، إطلاق أحد أبرز اعماله الفنية، في مجال الموسيقى القبطية والتراث الكنسي، والذي حمل عنوان "يلا سافر"، وجاء في هيئة "ترنيمة" تتحدث عن أحد الأمثال التي ضربها السيد المسيح، في أثناء حياته على الأرض، عن علاقة الله بالبشر.المثل الذي تحدثت عنه الترنيمة، يُسمى في الوسط الكنسية بـ"مثل الابن الضال"، وقد خصصت الكنيسة القبطية الارثوذكسية له ثالث اسابيعها من الصوم الاربعيني المقدس، وهو يتحدث عن رجل ثري له ابنان الاصغير كان مشاغبا وهو يمثل النفس البشرية، تمرد على والده وحصل على نصيبه من الميراث، وهاجر بعيدا لكنه افتقر وندم وعاد الى ابيه الذي يمثل الله، والذي قبله بمنتهى الفرح، وهي قصة غير واقعية لكن المسيح اراد التعبير عن مدى محبة الله للبشر من خلالها.إعادة الاطلاق جاءت تزامنا مع احتفالات الكنيسة بالصوم الكبير واسبوعه الثالث "الابن الضال"، بنما جاءت كلمات الترنيمة للشاعر اندرو نجيب، وقام بتلحينها الموسيقار الدكتور هاني ميلاد، ووزعها موسيقيًا جون اسطفانوس.وتقول كلمات الترنيمة:خد من الأموال كفايتكخد نصيبك من الميراثخد قلم واكتب نهايتكمش هطالب بالقصاصيلا سافر بالسلامة بس حاسب من الطريقاصل في الطرقات دي ياما افترق مليون صديقراح يضيع منك سلامكيهرب النوم من عينيكلما يوم تنسي مقامكالهموم هاتزيد عليكيلا سافر بالسلامة بس سيب الباب مواربراح تبص له من بعيد وانت راجع تاني تايبيلا سافر خد قراركمش هعاتبك في اختياركمهما يحصل لما ترجعهاتلاقيني في انتظارك