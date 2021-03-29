الأمن الروسي: القبض على عصابة تبيع شهادات كورونا مزيفة للأجانب

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عصابة في مقاطعة نوفوسيبيرسك قامت ببيع شهادات مزيفة حول عدم الإصابة بفيروس كورونا للمهاجرين لدخولهم إلى روسيا.وقال الجهاز، في بيانها: "قام موظفو الدائرة الحدودية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك بوقف نشاط عصابة، قام أعضاؤها بإنتاج وبيع الشهادات الطبية المزيفة بهدف استخدامها من قبل المواطنين الأجانب من أجل الدخول إلى الأراضي الروسية في ظروف القيود الصحية الموجودة".وتمت مصادرة أكثر من 1000 نموذج للشهادة و400 شهادة كاملة ونقودا بقيمة إجمالية تزيد عن 3 ملايين روبل، وقاعدة للزبائن الأجانب الذين كانوا يخططون لشراء الشهادات المزيفة. وفتح الجهاز قضايا جنائية بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية.