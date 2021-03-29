«وول ستريت جورنال»: تعويم السفينة الجانحة ينهي اضطراب الإمدادات العالمية

أشادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية اليوم الإثنين بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.وقالت الصحيفة الأمريكية لقد حرر المهندسون جزئيًا السفينة الجانحة التي كانت تسد قناة السويس، وتعمل زوارق القطر الآن على تقويم مسارها، ما قد يعيد قريبًا فتح طريق التجارة الحيوي وينتهي أيام اضطراب الإمدادات العالمية.قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين: إن القاطرات أزاحت قطر جسر "إيفر جرين" السفينة الجانحة الذي يبلغ ارتفاعه 1300 قدم، والذي تديره مجموعة إيفرجرين ومقرها تايوان.وقال "لم ننته بعد، لكنها تحركت"، مضيفًا أن القاطرات ستستمر لمدة ساعة أخرى أو نحو ذلك للتأكد من أن السفينة يمكن أن تستأنف التحرك فوق القناة.