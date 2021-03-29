حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 29 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج الحمل على النحو التالي:مهنيًا: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط.صحيًا: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحيةوتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.