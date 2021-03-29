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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصدر: محاولة لتشغيل السفينة الجانحة بقناة السويس وتسييرها خلال ساعات

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:22 ص
السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس
مصطفى دياب
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قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن الهبئة تستعد لمحاولة جديدة لتسير السفينة الجانحة بمجرى القناة الساعة 11.30 صباح اليوم.

وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن العملية تتم بشكل تلقائي، حيث ستستغل السفينة عملية المد، وتعمل على تشغيل محركها والرفاسات ما سيساهم بشكل كبير في عملية رفع مقدمتها وعودتها العنق الطبيعي في القناة وتسير وحدها، وحال فشل سيرها بمفردها ستستخدم القاطرات عملية السحب مجددًا، لسحبها في محاولة أخيرة، مؤكدا تخوفهم من احداث ضرر في السفينة هو وراء انتظارهم لمحاولة السفينة بمفردها.

أوعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

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