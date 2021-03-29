128 إصابة بكورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في بلد الاحتلال الإسرائيلي، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة -في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الإثنين- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 832 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 816 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6194 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 467 حالة خطرة و201 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.