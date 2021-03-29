«ميدل إيست» تشيد بجهود تعويم السفينة الجانحة

سلط موقع «ميدل إيست» البريطاني الضوء على الجهود المصرية والدولية لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.وقال الموقع البريطاني إن تعويم السفينة سيعزز آمال إعادة فتح الممر المائي الذي بات مزدحما للغاية بسبب تراكم ضخم للسفن.وتابع الموقع: بعد مزيد من أعمال الجرف والتنقيب خلال عطلة نهاية الأسبوع، عمل عمال الإنقاذ من هيئة قناة السويس وفريق من شركة "سميت سالفج" الهولندية على تحرير السفينة باستخدام قوارب السحب في الساعات الأولى من يوم الإثنين.وقال بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Boskalis الأم لشركة Smit Salvage، للإذاعة الهولندية العامة: "لدينا حركة، وهي أخبار جيدة، وقال إنه سيتم حقن الماء عالي الضغط تحت مقدمة السفينة لإزالة الرمال والطين.قال مصدر مشارك في عملية الإنقاذ لرويترز يوم الاثنين إنهم يعيدون تثبيت السفينة ويتوقعون أنه مع المد المواتي، لن تكون هناك حاجة لنقل البضائع.يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.وأكد رئيس الهيئة في تصريح خاص لفضائية "سكاي نيوز"، أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.