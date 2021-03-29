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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: الميل نحو الكمال وراء الصعوبات التى تواجه ألمانيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:20 ص
ميركل
ميركل
مروة عنبر
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أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن السبب وراء الصعوبات التي تواجه بلدها خلال جائحة فيروس كورونا من بطء طرح اللقاح إلى قواعد الإغلاق المتكررعلى سبب غير متوقع، وهو الميل نحو الكمال، داعية لمزيد من المرونة لمعالجة الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة.

وأقرت ميركل فى مقابلة تلفزيونية مع محطة إيه أر دى العامة، بأن حكومتها ارتكبت أخطاء، بما في ذلك خطط إغلاق في عيد الفصح، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأعربت ميركل عن إحباطها من تصرفات بعض حكام الولايات في ألمانيا، ومن ضمنهم أعضاء من حزبها، الذين قاوموا قيودا أكثر صرامة كانوا قد وافقوا عليها سابقا.

وأكدت ميركل أنها تلتزم بتعهدها بتقديم لقاح لكل شخص بالغ بحلول نهاية الصيف، وأصرت على أن ألمانيا لا تزال في وضع جيد مقارنة مع معظم جيرانها.

وتابعت ميركل "ربما نكون منشدين للكمال على نحو مفرط في بعض الأحيان ونريد أن نفعل كل شيء بشكل صحيح، لأنه من الواضح أن كل من يرتكب خطأ يواجه دائما قدرا كبيرا من النقد الشعبي".

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