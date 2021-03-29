تدشين أيقونات وأوانٍ ورسامة في كنيسة السيدة العذراء بالمنيا

تراس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، صلاة قداس أحد الابن الضال في كنيسة السيدة العذراء بقرية طوه التابعة للإيبارشية.ودشن خلال القداس عددًا من أواني المذبح وأيقونات الكنيسة، كما رسم عقب صلاة الصلح ١٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).ومن جهته زار وفد من الآباء كهنة إيبارشية طهطا وجهينة، مصابي حادث اصطدام القطارين، الذي وقع أمس الأول الجمعة، الموجودين بمستشفى طهطا، حيث اطمأنوا على أحوالهم الصحية، ونقلوا لهم تمنيات ودعوات نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية لهم بالشفاء العاجل.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.