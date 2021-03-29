«الصحة» تناشد المواطنين التسجيل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين ممن يحتاجون لأي من التدخلات الجراحية التي تشملها مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وتلقي أي استفسارات بشأن المبادرة على الموقع التالي http:wlms.smcegy.com.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة كما أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان مساء أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بالمبادرة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.