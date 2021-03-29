«الإسكان»: صب خرسانة محطة تنقية مياه بمدينة ناصر الجديدة

أعلن المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، عن بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لبيارات مأخذ مياه محطة التنقية العملاقة للمدينة على النيل لمد مياه النيل للمدينة، ضمن أعمال المرافق للمرحلة الأولى للمدينة.ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولي للمدينة بمساحة 1600 فدان، والتي تشمل تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 16كم ومحطة تنقية المياه العملاقة والرافع الأوسط والمأخذ.وفي مدينة النوبارية الجديدة، قام المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، بالمرور على مشروع استكمال طرق الحي الثاني ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة وتوسعاتها، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.ووجه المهندس مجدى يوسف، مسئولى الجهاز، بضرورة المتابعة الدورية، لسرعة الانتهاء من المشروعات، وكذا دفع عجلة العمل وإزالة أي عقبات.