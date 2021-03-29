المرأة والزهرة وعدد جديد من مجلة الكرازة

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر هذا الأسبوع، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني و19 كاهنًا جديدًا تمت سيامتهم بيد قداسته يوم السبت الموافق ١٣ مارس الجاري في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، وذلك للخدمة في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأفريقيا وأمريكا.وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "المرأة والزهرة"، حيث أشار قداسته إلى أن شهر مارس يحوي 3 احتفالات بالمرأة:١- يوم المرأة العالمي (٨ مارس).٢- يوم المرأة المصرية (١٦ مارس).٣- عيد الأم (٢١ مارس).منوهًا بأنها شريكة وجود الرجل في كل شيء سواء على الأرض أو في السماء، ويمثلان معًا النسيج الاجتماعي الإنساني على الأرض ولكلٍ دور ومسئولية وأثر.وأكد قداسة البابا على أن السيد المسيح اهتم بكرامة المرأة رغم أن المجتمعات اليهودية كانت تحط من قيمتها بشدة وتجلى هذا من خلال تعامله مع المرأة السامرية ومديحه للمرأة الكنعانية وكذلك في حكمته وحنانه مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل.كما استعرض قداسته عدة أمثلة لرجال من الكتاب المقدس يقدرون قيمة المرأة مثل القديس يوسف النجار وألقانة رجل حنة أم صموئيل النبي.واختتم قداسة البابا مقاله بقصة تؤكد أن الإنسان لا يعرف قيمة الشخص حتى يفقده، حملت عنوان "اعتنِ بزهرتك قبل أن تذبل".أما عن المقالات فتأمل نيافة الأنبا باخوميوس في الأصحاح الثامن والخمسين من سفر إشعياء حول الصوم المرفوض وأسبابه والصوم المقبول وبركاته بعنوان "أمثل هذا يكون صومًا أختاره".ومن ناحية أخرى استعرض نيافة الأنبا بساده "مقدمة عن سفر التكوين" في مقاله الذي حمل ذات العنوان.وواصل نيافة الأنبا موسى حديثه حول أسس البناء الروحي في حياة الإنسان بعنوان "تكريس القلب والشبع الروحي"."المسيح معطي الحياة" تحت هذا العنوان جاء مقال نيافة الأنبا تكلا موضحًا إحدى صفات الله وحده فهو الحياة ومعطيها.بينما تأمل نيافة مارتيروس في "أيقونة تجربة السيد المسيح على الجبل" بمقالة تحت ذات العنوان.ويذخر العدد بملف عن الدكتورة فينيس كامل جودة الأستاذ بالمركز القومي للبحوث ووزير البحث العلمي سابقًا والتي تنيحت منذ أيام قليلة، وملف آخر يحوي تغطية شاملة بالصور لتجليس واستقبال الآباء الأساقفة الجدد.هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.يذكر أن مجلة الكرازة، هي مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.