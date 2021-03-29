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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: فريق لمتابعة سير العمل بمبادرة قوائم الانتظار

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:14 ص
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك توجيهات وزارية بتشكيل فريق من خارج غرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار لمتابعة سير العمل وتقييم أداء العمل بالمبادرة من خلال قياس مؤشرات مدد انتظار المواطنين لإجراء العمليات.

وأوضح مجاهد، أن تشكيل اللجنة جاء بحيث يكون المراقب على الخدمة ليس مقدمها، بما يساهم في حصول المرضى على أفضل مستوى من الرعاية والخدمة الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان مساء أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بالمبادرة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور عدد من القيادات بوزارة الصحة والسكان.

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