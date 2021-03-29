عمان والصين تبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

بحث وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع وزير خارجية الصين وانج يي، التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكديْن أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار بين مختلف الأطراف.كما أكد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- اليوم الإثنين، دعمهما لتعزيز الاستثمارات والتبادل السياحي في إطار مبادرة الحزام والطريق الصيني بما يحقق المنافع المتبادلة.ورحّب الجانبان بالدخول في اتفاقية مشتركة بين البلدين للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مواطني البلدين، واتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.