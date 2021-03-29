الصحة: لجان علمية لتحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج

أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإعادة تشكيل اللجان العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات العلاج وتحديثها داخل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.وأوضح مجاهد أن اللجنة ستكون من شباب الأساتذة والاستشاريين الحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتوراه، لتحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج للمرضى.ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على إجراء العمليات على مدار اليوم، حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.