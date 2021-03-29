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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بعد إطلاق الحملة الثانية للتطعيم.. أسباب وأعراض شلل الأطفال

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:37 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانية على مستوى مراكز ومدن وقرى ونجوع مطروح، والتي تصل حتى منفذ السلوم البري على الحدود الليبية لتطعيم المقبلين من ليبيا ودول المغرب العربي المتجهين إلى مصر من الأطفال المصريين والأجانب، وذلك من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات.

ولذلك نرصد في هذا التقرير أسباب وأعراض شلل الأطفال بحسب موقع " "mayoclinic

شلل الأطفال غير المسبب للشلل
يصاب بعض الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس شلل الأطفال بنوع من شلل الأطفال لا يؤدي إلى الإصابة بالشلل (شلل الأطفال المجهض)، هذا عادة ما يسبب نفس العلامات والأعراض الخفيفة الشبيهة بالإنفلونزا النموذجية للأمراض الفيروسية الأخرى.

العلامات والأعراض:
- حمى
- إلتهاب الحلق
- صداع الرأس
- التقيؤ
- إعياء
- آلام الظهر أو تصلب
- آلام الرقبة أو تصلبها
- ألم أو تصلب في الذراعين أو الساقين
- ضعف العضلات أو إيلامها

متلازمة الشلل
هذا النوع الأكثر خطورة من المرض نادر الحدوث غالبًا ما تحاكي العلامات والأعراض الأولية لشلل الأطفال المصاب بالشلل، مثل الحمى والصداع، أعراض شلل الأطفال غير المسبب للشلل. ومع ذلك، في غضون أسبوع، تظهر علامات وأعراض أخرى، بما في ذلك:

- فقدان ردود الفعل
- آلام عضلية شديدة أو ضعف
- الأطراف المترهلة والمرتخية "شلل رخو"
-متلازمة ما بعد شلل الأطفال
-ضعف وألم في العضلات أو المفاصل التدريجي
- إعياء
- هزال العضلات "ضمور"
- مشاكل في التنفس أو البلع
- اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، مثل انقطاع النفس النومي
- انخفاض تحمل درجات الحرارة الباردة

أسباب شلل الأطفال
يمكن أن ينتقل فيروس شلل الأطفال من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب بالفيروس أو، بشكل أقل شيوعًا، من خلال الطعام والماء الملوثين.

عوامل الخطر
يؤثر شلل الأطفال بشكل رئيسي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. ومع ذلك، فإن أي شخص لم يتم تطعيمه معرض لخطر الإصابة بالمرض.

وقاية
التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من شلل الأطفال.

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