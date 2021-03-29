أقباط الفيوم يحتفلون بالصوم الأربعيني المقدس

ترأّس الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، القداس الالهي للاسبوع الثاني من الصّوم الاربعيني، في كنيسة القديس إندراوس، بمنطقة عزبة خليل عبدالفتّاح بمحافظة الفيّوم.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه في كلمته شكر الأنبا توماس شعب الرعيّة على اهتمامهم بالكنيسة وسخائهم.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قام بتشجيعهم على حثّ الشباب والنّشء على تقديم ابنائهم وبناتهم للتّكريس لخدمة الكنيسة والنّفوس.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.