بيطري القاهرة يعرف بالحفاظ على السلامة الصحية بسلسلة من الندوات

واصلت مديرية الطب البيطري من عقد ندواتها الإرشادية الخاصة بالسلامة العامة، بناء على تعليمات مديرية الطب البيطري.وعقدت مديرية الطب البيطري ندوة إرشادية في معهد تأهيل ضباط الصف وجنود الشرطة بمدينة نصر عن سلامة الغذاء وصحته، بالتعاون بين الدكتورة أماني محمد نجم مدير الإدارة البيطرية حي غرب مدينة نصر، والمقدم أحمد خليل رئيس وحدة التعينات بالمعهد، وتم تناول سلامة مصادر الغذاء حيواني المنشأ من لحوم والبان ودواجن وأسماك وسلامة الحفظ والتداوال وسلامة التعامل معها قبل وأثناء وبعد الطهي، وألقت الندوة الدكتورة ندا ضياء الدين من اطباء الإرشاد بالإدارة، وتمت في حضور عدد من الأمناء والمجندين العاملين بمطبخ المعهد.وتم عمل ندوة إرشادية عن الأسماك بأنواعها ومعرفة الفرق بين الفاسدة والسليمة من خلال الخياشيم وشكل العين وجودة وتماسك القشور وقوام اللحم وكيفية حفظها ومدة صلاحيتها في الفريزر أو الثلاجة، وألقيت الندوة بإدارة الشروق البيطرية في مقر الشؤون الاجتماعية التابع لجهاز مدينة الشروق.كما عقدت مديرية الطب البيطري ندوة برعاية الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتورة اسماء مرغني مدير إدارة الإرشاد بالمديرية.وألقت الدكتورة هند عبد المنعم الطبيبة بإدارة الإرشاد بالمديرية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السل، وتم التحدث عن تعريفه وأسبابه وطرق انتقاله والأعراض في الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منه، وتم العرض والايضاح من خلال جهاز الداتا شو، وعقدت الندوة في مدرسة الطفولة بالدويقة والتابعة لحي منشأة ناصر.