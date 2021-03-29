استخراج 2376 رقما قوميا لسيدات وفتيات بالقرى مجانا بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 2376 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، في بيان لها، استخراج بطاقات الرقم القومي، أمس الأحد لـ403 سيدات وفتاة بقرى السعادة والروضة مركز مطوبس، ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 2376 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.