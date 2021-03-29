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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقلاع وهبوط 80 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار برج العرب اليوم

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:02 ص
مطار برج العرب
مطار برج العرب
محمود السعدى
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يستقبل ويسير مطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الإثنين،80 رحلة داخلية ودولية تنقل 13 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتُواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة بكل الرحلات خلال السفر والوصول وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

كان مطار برج العرب قد حصل الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AH"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني.

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