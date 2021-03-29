أول تعليق لبايدن عن الاتفاقية الإيرانية- الصينية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن قلقله، من الاتفاق الصيني - الإيراني، وذلك في أول تعليق له على اتفاق التعاون الذي وقع قبل يومين بين الصين وإيران.وقال بايدن، وفق لقناة العربية الإخبارية، لدى قلق بشأن تلك الشراكة المتزايدة بين الطرفين منذ سنوات"، إلا أن الرئيس الأميركي لم يعط أي تفاصيل إضافية توضح مخاوفه هذه بشأن توقيع اتفاقية التعاون الشامل التي تمتد 25 عامًا بين البلدين.يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون شامل بين إيران والصين، لمدة 25 عاما يوم السبت الماضي خلال زيارة وزير الخارجية الصيني لطهران، بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا متزايدًا.ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف "العلاقات بين البلدين وصلت الآن إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والصين تسعى إلى تحسين العلاقات بشكل شامل مع إيران".