أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا، من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".كما جرى استعراض إعلان ولي العهد بالمملكة العربية السعودية عن مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة.بدوره، أعرب أمير قطر خلال الاتصال عن دعم دولة قطر لهذه المبادرة ودعم كافة الجهود التي تحقق أهدافها.وأعلن ولي العهد السعودي يوم السبت، عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرًا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.