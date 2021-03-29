تقرير أمريكي: دراما رمضان تحارب الإخوان ومطالبات بترجمتها للإنجليزية

قال موقع المونيتور الأمريكي إن الأعمال الدرامية في شهر رمضان المقبل تحارب حركة الإخوان وأنشطتها المتطرفة وتنشر الوعي حول ضرورة نبذ أفكار هذه الجماعة المتطرفة.ووفقا للمونيتور، فإنه خلال الموسم التلفزيوني الحار في رمضان، سيعرض التلفزيون الرسمي المصري عدة مسلسلات تكشف عن أفكار وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين وتسلط الضوء على المجهودات المصرية لمحاربة هذا الكيان سواء من الجيش والشرطة.ومن المتوقع أن تُبث المسلسلات التلفزيونية المصرية خلال شهر رمضان، حيث تتميز الأعمال الدرامية الرمضانية بنسب مشاهدة عالية وذلك يعطي فرصة أكبر للتعريف بجماعة الاخوان ومخاطرها.وتابع الموقع: سيشهد موسم الدراما الرمضانية، الذي ينطلق في أبريل المقبل، العديد من المسلسلات التي تتناول التطرف والإرهاب من قبل جماعة الإخوان المسلمين ودور الجيش والشرطة ضد أعضاء الإخوان المسلمين، وجميعها من إنتاج شركة يونايتد ميديا ​​سيرفيسز.ومن أبرز المسلسلات الرمضانية لهذا العام التي تصور الاشتباكات الأمنية بين الدولة والإخوان المسلمين هو الموسم الثاني من مسلسل "الاختيار"، ويروي المسلسل قصص مقتل قوات الأمن المصرية في العمليات الأمنية والاشتباكات مع جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من 2013 إلى 2020.وقال المخرج بيتر ميمي في تصريح صحفي يناير الماضي: "المسلسل مشروع وطني ووطني لنشر الوعي للأجيال القادمة. ويتضمن مشاهد من الاحتجاجات الفعلية ضد الاخوان المسلمين خلال هذه الفترة".حيث روى الموسم الأول من "الاختيار" حياة العقيد أحمد المنسي، قائد كتيبة الصاعقة 103 بالجيش المصري (وحدة من القوات الخاصة) الذي قُتل في هجوم إرهابي عام 2017 في مدينة رفح المصرية. كما تحكي قصة موازية للجهادي هشام عشماوي، الذي حكم عليه بالإعدام شنقًا لارتكابه أعمال عنف مسلحة ضد الجيش والشرطة.وفي أكتوبر 2020، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي فريق عمل "الإختيار" في الندوة الثقافية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة. وقال السيسي إن المسلسل "أعطى صورة رائعة وذات مصداقية لواقع نشهده وسنظل نعيشه". ودعا إلى إنتاج العديد من المسلسلات حول "الأعمال البطولية للجيش والشرطة".ومسلسل آخر من المقرر بثه في رمضان هو "القاهرة-كابول". يتناول مخططات الإرهاب ويحكي قصة ضابط في الأمن القومي.وعلق رئيس شركة يونايتد ميديا ​​سيرفيسز تامر مرسي على المسلسل على فيسبوك مارس الجاري: إن "القاهرة-كابول" هو "محاولة دراماتيكية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطر الإرهاب وكشفه، وتابع: لقد أصبحت الدراما المصرية أكثر تطورًا من الناحية الفنية والفنية.ومن المتوقع أيضا عرض مسلسل "هجمة مرتدة" وقال كاتب السيناريو باهر دويدار في بيان صحفي في مارس الجاري: "المسلسل هو أول مشروع درامي على ملفات المخابرات المصرية في العصر الحديث ويهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن المعركة هي في الأساس معركة وعي".في المسلسل، تحاول مخابرات دولة معادية تجنيد شاب يعمل في الخارج. يتصل بجهاز المخابرات المصري الذي يقوم بتدريبه كعميل ويرسل في مهمة.ومنذ الإطاحة بمرسي، تنتج يونايتد ميديا ​​سيرفيسز أفلامًا طموحة تصور الأعمال البطولية للجيش المصري وتكشف الفكر الارهابي للاخوان وربما كان أشهر أعمال الشركة فيلم السرب في فبراير الماضي، حيث يوثق الفيلم غارة جوية شنتها القوات الجوية المصرية على مدينة درنة الليبية في أعقاب قيام تنظيم داعش بقطع رؤوس الأقباط في ليبيا عام 2015، كما تقوم بعمليات ضد الإرهابيين المشتبه بهم وعناصر الإخوان المسلمين المختبئين في ليبيا.وقال الناقد الفني طارق الشناوي لـ "المونيتور": إن رمضان يوفر فرصة مهمة للغاية لتوعية المصريين بضرورة محاربة الأفكار المتطرفة التي ينشرها الإخوان المسلمون.وأضاف: "نجاح" الاختيار "العام الماضي شجع يونايتد ميديا ​​سيرفيسز على إنتاج المزيد من المسلسلات التي تتصدى للتطرف وتفضح الإخوان. لكي تكون هذه الأعمال الفنية فعالة، يجب ألا تكون مجرد دعاية ومع ذلك، يجب أن تكون لديهم عناصر الترخيص الفني من أجل النجاح في إيصال الرسالة إلى المواطنين ".وتابع: "دلالات المسلسلات الرمضانية التي تكشف الإخوان لا تقتصر على مصر. ويشكلون سلاحًا ضد الإخوان في الدول العربية، حيث تحظى الدراما المصرية بشعبية كبيرة والأعمال الفنية المصرية التي تهاجم الإخوان لها عدد كبير من المشاهدين في الدول العربية، خاصة تلك [الدول] التي استهدفتها مخططات الإخوان ".وطالب الشناوي الدولة بجعل المسلسلات الرمضانية القادمة التي تعرض الإخوان متوفرة باللغات الأجنبية، وهذا سيسمح ببث هذه المسلسلات في الخارج وإبلاغ الدول الغربية بالحرب التي يشنها الجيش المصري ضد الإرهاب.وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس لـ "المونيتور": "من خلال هذا المحتوى الوطني الذي يفضح الإخوان المسلمين ويمجد الأعمال البطولية للجيش والشرطة، تهدف الدولة إلى رفع معنويات الجنود المصريين وهم يخوضون عمليات أمنية ضد الإخوان.. "وأضافت: "لقد أدركت الدولة أنها بحاجة إلى سلاح الفن والدراما إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهابيين والإخوان المسلمين. وهذا سيقنع المصريين بأن الجيش والشرطة في مواجهة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وليس ضد المعارضة ".