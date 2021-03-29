الأقصر للسينما الإفريقية يكرم الشخصيات التى دعمته على مدار دوراته العشر

أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية احتفالًا على هامش فعالياته لتكريم السينما السودانية ضيف الشرف لدورته العاشرة هذا العام، وذلك دعمًا وتقديرًا لكل صناعها الذين يواجهون الكثير من الصعوبات لإنتاج أفلامهم التي تحمل قضاياهم وتعبر عنهم بمنتهى الصدق.كما تم تكريم الشخصيات الداعمة له منذ دورته الأولى وحتى العاشرة، وشاركت نجمة الجماهير النجمة نادية الجندي في تكريم تلك الشخصيات الداعمة ومنهم الممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان واللواء طارق علام عضو اللجنة العليا للمهرجان والناقد الكبير مجدي الطيب، وأيضًا الراعي والشريك الدائم للمهرجان منذ بداية الدورة الثانية وحتى اليوم والذي يتبني برنامج تنمية الموهوبين في المجتمع المحلي من خلال خمس ورش فنية تقدم خمس دروس سينمائية، وهم البنك الأهلي المصري والذي تسلم التكريم نيابة عنهم الاستاذ مروان عاطف.كما تم تكريم أسماء الراحلين الذين دعموا المهرجان منذ بدايته ومنهم الناقد الكبير سمير فريد والناقد فاروق عبد الخالق، والنجم الكبير محمود عبد العزيز والنجم خالد صالح، كما قدم المهرجان تقديره الخاص للناقد والإعلامي الراحل يوسف شريف رزق الله، والخبير السياحي محمد عثمان، وكان من بين المكرمين أيضًا الفنان الامريكي من اصل أفريقي والذي اهتم بقضايا بلاده في هايتي جيمي جون لوي.وكان المهرجان قد أعلن سابقًا عن تكريم كل من وزير الثقافة السابق الدكتور عماد أبوغازي، والمنتج الدكتور محمد العدل، والمخرج مسعد فوده فوده نقيب المهن السينمائية، والدكتور عزت سعد محافظ الأقصر الذين تعذر حضورهم نظرًا لاحتياطاتهم الاحترازية الشديدة ضد ڤيرس كورونا.وقدم المهرجان الشكر للدكتورة هدى يسى وهي أحد أبناء الاقصر والتي قررت اهداء دروع المستثمرات العرب لمؤسسي مهرجان الاقصر الذين قاموا أيضا بتكريمها واهدائها درع المهرجان في دورته العاشرة.وفي نهاية الحفل الذي أحياه فرقة الدرب الأحمر وقدموا مجموعة من المعزوفات والموسيقى المشهورة، تم الاعلان عن ولادة كيان جديد من شأنه أن ينهض بمهرجانات السينما الافريقية في دول افريقيا جميعًا والعالم أيضًا، حيث أعلن عن تأسيس جمعية المهرجانات الافريقية، وهو اول كيان يضم ٣٠ مهرجان سينمائي أفريقي يتم من خلاله خلق دوائر لتطوير الافلام الافريقية والترويج لها في افريقيا والعالم، بالاضافة لبناء وإيجاد مبادرات تمويلية للمهرجانات السينمائية الافريقية من خلال إنشاء مجموعة اتصال واحدة تتولى الحديث بإسم صناعة السينما في افريقيا، وقام المخرج النيجيري مايكل بريش نائب رئيس الجمعية بالاعلان عن انتخاب المخرجة عزة الحسيني رئيسًا لها وذلك بعد تقديمه التحية لمهرجان الأقصر على إصراره إقامة الدورة العاشرة رغم كل الصعاب التي تواجههم نظرًا لظروف منع وإغلاق المطارات بعد انتشار جائحة الكورونا وتأثيرها على الصناعة وإقامة المهرجانات.