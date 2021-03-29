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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يوجه بتفريغ صناديق القمامة على مدار 24 ساعة

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:52 ص
هيئة نظافة القاهرة
هيئة نظافة القاهرة
مصطفى عبدالله
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شاهد اليوم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة عملية المناولة بالمقطم، والخاصة بالاستخدام الأمثل في تفريغ المخلفات من سيارات الهيئة والمتعهدين.

كما تفقد رئيس الهيئة أعمال تسجيل سيارات تفريغ المخلفات من واقع سجلات المناولة الموجودة على الطبيعة وطلب من العميد محمود أبوبيه رئيس المركزية للنظافة متابعة مديري المقالب لتسجيل كافه السيارات على مدار 24 ساعة يوميا.

واستكمالا لجولة رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اليوم تفقد أعمال الصيانة والإصلاح بمجمع چراچات السيده نفيسة وشاهد أيضا مخزن العدد الجديدة ومخازن الزيوت والوقود بالمجمع، وفي أثناء مروره بمحور كوبري متحف الحضارات بمصر القديمة شاهد سيارة تلقي مخلفات بالطريق فقام على الفور بالقبض والتحفظ عليها بجراج المقطم وعمل الإجراء القانوني بذلك.

رافق رئيس الهيئة في جولته العميد محمود أبوبيه رئيس المركزية للنظافة والمهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراچات وأسعد محمد مدير عام المخازن.

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