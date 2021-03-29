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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اليابان تعتزم إعادة تدوير المعادن النادرة لتقليل الاعتماد على الصين

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:46 ص
تدوير المعادن النادرة
تدوير المعادن النادرة
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تعتزم وزارة الصناعة اليابانية، إنشاء موقع في اليابان لإعادة تدوير المعادن النادرة التي من المقرر أن يتزايد الطلب عليها لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة الانباء اليابانية كيودو عن مصادر بالوزارة قولها اليوم الإثنين، أن الخطة تهدف أيضا إلى تقليل اعتماد البلاد الكبير على الدول الأجنبية لشراء المعادن النادرة. موضحة أن الصين تمثل أكثر من 60 في المائة من واردات اليابان من المعادن الأرضية النادرة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي يمكن أن يتزايد فيه السباق العالمي لشراء المواد المستخدمة في المرافق لتوليد الكهرباء المتجددة والبطاريات وسط تحركات للتخلص من الكربون.

وقالت المصادر إن تكنولوجيا إعادة تدوير المعادن النادرة لا تزال في مرحلة الاختبار في اليابان وتخطط وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لدعم تكاليف البحث وتنفيذ تدابير دعم أخرى لوضع التكنولوجيا موضع الاستخدام العملي. لافتة إلى أن الوزارة تسعى أيضا لتصدير المعادن المعاد تدويرها.

وتستخدم المعادن النادرة مثل الكوبالت والليثيوم في صناعة بطاريات السيارات.

وبشكل منفصل تخطط وزارة الصناعة اليابانية لتكثيف إعادة تدوير النحاس المستخدم في الأسلاك الكهربائية، إذ يتم بذل جهود متزايدة للاعتماد على الكهرباء في مختلف جوانب المجتمع وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقا للمصادر.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تأمل في تأمين إمدادات مستقرة من النحاس لاستخدامه في المحركات والأسلاك الكهربائية والمحولات لتوليد طاقة الرياح البحرية.

وتركز اليابان على تطوير طاقة الرياح لأنها تسعى إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد إلى الصفر بحلول عام 2050.

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